Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Üniversitelerin açılış tarihi kademeli normalleşme dönemi sürerken gündemde yer almaya devam ediyor. Vaka sayısında yaşanan düşüşün ardından normalleşme takvimi için 1 Haziran tarihi işaret edilirken üniversite öğrencilerinin de beklentileri bu tarihe yöneldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'na üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için aşılama talebi ile ilgili yazı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milyonların merak ettiği üniversiteler ne zaman açılacak? sorusuna yanıt verdi. İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili yapılan açıklamalar.
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Üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüsü nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitim bazı bölümlerde devam ederken, pandemiyi gündeminden çıkarmak isteyen YÖK de harekete geçti. Yükseköğretim Kurulu'ndan, Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmaları talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada "Bütün mesele aşı konusunu, hele hele yerli, milli aşımızı yetiştirebilirsek o zaman herhangi bir endişe olmayacak. " dedi. Ancak üniversitelerin açılış tarihi henüz netleşmedi.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili peş peşe gelen açıklamalar dikkat çekti. YÖK'ten yapılan açıklamada ise aşılama süreci hakkında Sağlık Bakanlığı'nsa talepte bulunuldu.
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YÖK'TEN AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulu'ndan, Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleriyle birlikte Türkiye’nin de COVID-19 küresel salgınıyla bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine işaret edildi.
Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi. YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazı şöyle:
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“Ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşıyor. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemel.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim.”
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya gelerek gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencilerinin bu noktadaki avantajları daha fazla. Fevkalade bir durum olmazsa onların konumunun bu noktada farklı olacağını YÖK söylüyor. Bütün mesele aşı konusunu, hele hele yerli, milli aşımızı yetiştirebilirsek o zaman herhangi bir endişe olmayacak. Üniveriste öğrencilerinin aşılarını yapalım diyoruz, aşıları olduktan sonra da yol açık." dedi.