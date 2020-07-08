Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama bekleniyor!
Üniversitelerin açılacağı tarihe yönelik araştırmalar, temmuz ayı ile birlikte hız kazandı. Yeni dönemde üniversitelerde eğitim faaliyetlerinin ne zaman başlayacağı ve eğitimin online mı yoksa yüz yüze mi olacağı yüz binlerce üniversiteli tarafından merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılacağı tarih, bu yıl ilk kez üniversiteye kaydolacak öğrencilerin yanı sıra hali hazırda eğitimlerine devam eden öğrencilerce de sorgulanıyor. Konuya dair YÖK'ten açıklama yapılıp yapılmadığını merak eden öğrenciler, araştırmalarına hız verdi. İşte, 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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YÖK TARİH VERDİ Mİ?
Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.
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Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."