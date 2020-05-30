Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK üniversitelerin açılış tarihini duyurdu

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR? YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.