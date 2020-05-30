Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK üniversitelerin açılış tarihini duyurdu
Corona virüsü nedeniyle üniversitelerde uzaktan ğitim sistemine geçilmişti. Normalleşme sürecinin ikinci adımlarının 1 Haziran başlayacak olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, üniversitelerin açılacağı tarihi araştırıyordu. YÖK'ten geçtiğimiz günlerde gelen açıklamada, salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla üniversitelerin haziran ayında açılacağı duyuruldu. İşte, 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtına yönelik bilgiler...
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Türkiye normalleşme sürecinin ikinci adımları 1 Haziran tarihinde başlıyor. Bu kapsamda üniversitelerin açılacağı tarih, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK tarafından daha önce açıklanmıştı. YÖK'ten yapılan açıklamada, "15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi. İşte, ayrıntılar...
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı." demişti.