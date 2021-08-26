Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı üniversiteler hakkında açıklama yaptı
Üniversitelerin ne zaman açılacağı gündemde yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılması ile ilgili son dakika açıklaması YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar’dan geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte Başkan Özvar tarafından yapılan açıklama
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Üniversitelerin açılış tarihi merak edilen konulardan biri oldu. Eğitim öğretim yılına az bir zaman kala öğrenciler araştırmalarını hızlandırdılar. YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada, ‘Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır.’ dedi.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında net bir tarih verilmedi. Her üniversite akademik takvimini resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya geldiği programda, "Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonunu" açıkladı.
Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır." dedi.İşte Özvar’ın açıklamasının tamamı:
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Kampüslerin tüm ülkede kapanmanın yaşandığı günler hariç açık kaldığını, uygulamalı eğitimlerin bir kısmı ile Ar-Ge çalışmalarının üniversitelerde devam ettiğini aktaran Özvar, hibrit yani karma eğitim modeliyle, çevrim içi uygulamalarla birlikte tedbirler alınarak yüz yüze uygulamalı eğitimlerin de sağlık programları başta olmak üzere çeşitli programlarda yapılabildiğini dile getirdi.
Yine de küresel salgının eğitim ve öğretim süreçlerinde hasarlar oluşturduğunun bir gerçek olduğunu kaydeden Özvar, şöyle devam etti: .
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"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim."