Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci hakkında Cumhurbaşkanı'ndan açıklama
Bir süredir pek çok öğrencinin gündeminde yer alan üniversiteler ne zaman açılacak sorusu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından konuyla ilgili ikinci resmi açıklamayı yapan isim oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündemindeki konu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada, üniversitelerin açılması ile ilgili bazı konulara değinirken, bugün güncel bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte, o açıklamalar
Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılması hakkında gelen soruya 'Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.' yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;
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İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.
YÖK ise geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin yüz yüze eğitimle açılabilmesi için kılavuz yayımlamış ve şu detaylara yer vermişti;
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Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek üzere sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilir.
Yüz yüze yürütülen derslerde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler (ders notu paylaşımı, makale yazdırma/ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı vb.) belirli haftalarda ya da her hafta belirli oranlarda uzaktan öğretim uygulamalarıyla desteklenerek ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir.
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Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı “Tersyüz” uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de sınıf içi yüz yüze veya eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılması sağlanabilir. Dersler sırasında zaman problemi nedeniyle derinlemesine ele alınamayan 75 konular bu şekilde daha kapsamlı ve nitelikli olarak işlenebilir.
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1 EKİM'DE EĞİTİM BAŞLADI
Pek çok üniversite 1 Ekim itibariyle hibrit eğitim modeli ile yeni döneme merhaba dedi. Bu durumun yüz yüze eğitime ne zaman döneceği, önümüzdeki günlerde belli olacak.