Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci hakkında Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündemindeki konu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada, üniversitelerin açılması ile ilgili bazı konulara değinirken, bugün güncel bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte, o açıklamalar



Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılması hakkında gelen soruya 'Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.' yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;