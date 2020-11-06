Gündem Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 15:44 | 06 Kasım 2020 - 15:44

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi hakkında son açıklamalar

Üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimlerin belirli düzenlemeler ile başlamasının ardından üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. İşte üniversitelerin açılışı ile ilgili bilgiler