Gündem Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 13:10 , / 26 Mart 2020 - 13:59

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelere tatil uzayacak mı?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüsü (Kovid-19) salgını, bazı planların ertelenerek yeniden yapılmasına yol açarken, eğitim sisteminde de bir takım değişikliklere neden oldu. Üniversitelerde eğitim faaliyetlerine uzaktan devam edilmesi de bunlardan birisi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelere tatil uzayacak mı?