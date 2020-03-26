Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelere tatil uzayacak mı?
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüsü (Kovid-19) salgını, bazı planların ertelenerek yeniden yapılmasına yol açarken, eğitim sisteminde de bir takım değişikliklere neden oldu. Üniversitelerde eğitim faaliyetlerine uzaktan devam edilmesi de bunlardan birisi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelere tatil uzayacak mı?
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında üniversite öğrencileri için uzak eğitim süreci başladı. Uzaktan eğitimin ne zamana kadar devam edeceği öğrenciler arasında merak konusu olurken, üniversite öğrencilerinin araştırmaları da hız kazandı. İşte, merakla araştırılan 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldıklarını bildirdi. Bu kararın ardından gözler üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarihe çevrildi.
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YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.
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"Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."