Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili açıklama
Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversiteler ne zaman açılacak sorusu Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile belli oldu. Bakanlıktan görüş alan YÖK uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze yapılacağını bildirdi. Diğer yandan YÖK öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği de bildirdi. Bazı üniversiteler ise çevrim içi (online) ve yüz yüze eğitimle ilgili kararlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili yapılan açıklamalar.
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Üniversitelerin açılacağı tarih, lisans ve ön lisans öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk dönem online eğitimle tamamlanırken, YÖK ikinci dönem için verilen kararı geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Şubat sonrası uygulamalı eğitim yapan programlarda yüz yüze, teorik programlarda ise çevrim içi eğitim olacak.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: “Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir.”
YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Ayrıca YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.
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BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Twitter hesabından 2020-2021 Bahar Dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, rektörlük ve yönetim organlarının, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri ve kamu otoritesinin salgın önlemlerini takip ederek, değerlendirmelerini yaptığı kaydedildi.
Üniversite yönetimi olarak tüm üniversite bileşenlerinin sağlığının en temel önceliklerden olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Bu doğrultuda bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Üniversite Senato Toplantısında alınan karara göre 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle devam edecektir. Kampüsün kullanımı, öğrenci yurtları ve uygulamalı derslerle ilgili diğer konular için daha önceki kararlar geçerlidir. Bu konular dahil, akademik uygulamalarla ilgili kararlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle ailelerine sağlıklı günler dileriz."