Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İşte YÖK'ten gelen son bilgiler
2020-2021 eğitim yılını neredeyse tamamlamak üzere olan yüz binlerce üniversite öğrencisi, bir yıldan uzun süredir kampüslerinden uzak kaldı. Koronavirüs nedeniyle eğitimlerine online olarak devam eden üniversiteliler için sevindiren haber bugün YÖK'ten geldi. YÖK, üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Lisans ve ön lisans eğitimlerine devam eden öğrenciler için kritik haber YÖK'ten geldi. 2019'un Aralık ayından bu yana tüm dünyayı olduğu ggibi ülkemizi de etkileyen, eğitim hayatına da ciddi sekteler vuran koronavirüs pandemisi nedeniyle online devam eden üniversite eğtiminde, oldukça kritik bir adım atıldı. İşte, YÖK'ten gelen son bilgiler...
2
YÖK HAREKET GEÇTİ
YÖK HAREKET GEÇTİYÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
3
Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.
Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.
4
YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."
5
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
YÖK'ün taleplerinin yerine getirilmesi durumunda; 2021-2022 yılında eğitimin üniversiteler için yüz yüze olması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.