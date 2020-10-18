Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son kararlar ne yönde?

Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı ya da açılacak mı sorusu, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Son günlerde gündemde yer alan bu konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o hususta önemli detaylar