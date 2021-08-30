Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK Başkanı açıkladı!
Üniversitelerin yüz yüze açılış tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Pandemi sonrası uzun bir aranın ardından üniversiteler açılış için hazırlıklarına başlarken YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan açıklama geldi. Özvar, "Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır." dedi. 2021-2022 akademik takvim geçtiğimiz haftalarda açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanların da düzenli PCR testi yaptırmaları gerekeceğinin kararlaştırıldığını bildirmişti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, üniversitelerin yüz yüze açılış tarihi hakkında bilgiler.
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Üniversiteler ne zaman açılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. MEB'e bağlı okulların açılmasına kısa süre kala bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan geldi. Özvar, üniversitelerde örgün eğitimin yüz yüze başlayacağını söyledi. Takvime göre üniversiteler 13 Eylül itibarıyla açılacak.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversiteler 2021-2022 eğitim döneminin güz yarı yılına yüz yüze başlayacak.
Ancak her üniversitenin ders başı tarihi farklılık gösterebilecek.
13 Eylül'den itibaren, birkaç hafta içinde üniversitelerin akademik takvimini başlatması bekleniyor.
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YÖK BAŞKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Kampüslerin tüm ülkede kapanmanın yaşandığı günler hariç açık kaldığını, uygulamalı eğitimlerin bir kısmı ile Ar-Ge çalışmalarının üniversitelerde devam ettiğini aktaran Özvar, hibrit yani karma eğitim modeliyle, çevrim içi uygulamalarla birlikte tedbirler alınarak yüz yüze uygulamalı eğitimlerin de sağlık programları başta olmak üzere çeşitli programlarda yapılabildiğini dile getirdi.
Yine de küresel salgının eğitim ve öğretim süreçlerinde hasarlar oluşturduğunun bir gerçek olduğunu kaydeden Özvar, şöyle devam etti:
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"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir.
Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim."