Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze mi uzaktan mı eğitim verecek? İşte belirlenen takvim

YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.



