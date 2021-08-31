Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite açılış tarihi hakkında son açıklamalar
Üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime başlanılan üniversitelerin açılışı ile ilgili açıklama YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar tarafından yapıldı. Başkan Özvar açıklamasında yüz yüze eğitim hakkında bilgi verdi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar
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Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Eğitim öğretim yılına az bir zaman kala öğrenciler araştırmalarını hızlandırdılar. YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada, ‘Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır.’ cümlesine yer verdi. İşte detaylar
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin güz döneminde eğitime yüz yüze başlayacak. Her üniversite akademik takvimini resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya geldiği programda, "Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonunu" açıkladı.
Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır." dedi.İşte Özvar’ın açıklamasının tamamı:
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Kampüslerin tüm ülkede kapanmanın yaşandığı günler hariç açık kaldığını, uygulamalı eğitimlerin bir kısmı ile Ar-Ge çalışmalarının üniversitelerde devam ettiğini aktaran Özvar, hibrit yani karma eğitim modeliyle, çevrim içi uygulamalarla birlikte tedbirler alınarak yüz yüze uygulamalı eğitimlerin de sağlık programları başta olmak üzere çeşitli programlarda yapılabildiğini dile getirdi.
Yine de küresel salgının eğitim ve öğretim süreçlerinde hasarlar oluşturduğunun bir gerçek olduğunu kaydeden Özvar, şöyle devam etti: .
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"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim."