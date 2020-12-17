Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar yüz yüze mi olacak? YÖK'ten aşılamada öncelik talebi!
Üniversitelerin açılacağı tarih milyonlarca üniversite öğrencisi ve akademisyenin gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüsü nedeniyle online eğitim devam ederken, YÖK örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'na akademik ve idari personelin aşılamada öncelikli olmasını talep etti. Online eğitim sürecinde bir çok üniversite ise vize sınavlarının uzaktan yapılacağını duyurdu. Peki, 2020 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, sınavlarla ilgili üniversitelerin yaptığı açıklama ve YÖK'ten gelen talebin ayrıntıları.
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Üniversitelerde online eğitim süreci devam ederken gözler YÖK'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. Pandemi döneminde yeni tedbirlerin hayata geçirilmesiyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı da okulların tamamen online eğitime geçtiğini bildirdi. YÖK'ten üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmezken, dönem sonu yaklaşırken bir çok üniversite sınavların uzaktan sistemle yapılacağını bildirdi. Sınavlarda yeni yol haritasını belirleyen YÖK ise aşılama sürecinde Sağlık Bakanlığı'ndan öncelik talep etti. İşte, ayrıntılar.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK'ten herhangi bir açıklama yapılmadı. Pandemi döneminde vaka sayısının durumuna göre üniversitelerin durumunun netleşmesi bekleniyor.
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YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TALEP
Yükseköğretim Kurulu, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademik personel, sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığına Kovid-19 aşılama programında öncelik talebinde bulundu. Yazıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceğini, buna göre ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağının açıklandığı hatırlatıldı.
YÖK'ün yazısında şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda sağlık çalışanları kapsamında, üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır."
Yazıda, bu önerilerin Sağlık Bakanlığınca kabulü halinde kademelendirme çalışmaları için YÖK'ün her türlü iş birliğine açık olduğu da ifade edildi.
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Hürriyet'ten Abdullah ŞANLI'nın haberine göre, pandemi nedeniyle üniversitelerde sınavlar büyük oranda online yapılmaya başladı. Ancak uzaktan yapılan sınavların güvenliği sağlanamayınca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. Sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyaran YÖK “Gerekli önlemleri alın” dedi.
ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu sınavlarda soruların rastgele sorulacağını söyledi. Öğrencilerin sınav esnasında bilgisayarlarında sınav dışında başka bir pencere açmasını engelleyen teknolojik çözümler de yaygın olarak kullanılıyor.
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İstanbul Üniversitesi’nde sorular ve soruların cevapları öğrencilere karışık sırada sunulacak. Ekranda tek bir soru ve sorunun cevap şıkları görüntülenecek. Soru boş bırakılarak veya cevaplanarak geçildikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki sorulara dönülemeyecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki sınavlarda, sistem aynı anda birden fazla oturum açılmasını engelleyerek sınavın eş zamanlı olarak birden çok cihazdan ve birden çok kişi tarafından görülmesinin önüne geçiyor.Bilkent Üniversitesi online sınav uygulamasına geçmedi. “Uzaktan sınava güvenmiyoruz” diyen Rektör Abdullah Atalar, kopya çekildiği için online sınav yapmadıklarını söyledi.
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Atatürk Üniversitesi'nde sınav sistemi 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında erişime açık olacak. Sınav sürecinde, sorumlu olunan ders ya da derslere ait sınavlar, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi gibi sorunlardan üniversite sorumlu olmayacak.
Çukurova Üniversitesi de ‘Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi’ yayınladı. Üniversite yönetimince yapılan açıklamaya göre, uzaktan sınavlar için gerekli alt yapıya sahip olmayan öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim güz dönemi için bir kereye mahsus izinli sayılmaya yönelik talepte bulunabilecekler.
MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin ise “Pandemi öncesinde Hukuk dışında kalan derslerimizin yüzde 70’inin final sınavları yoktu. Yani ölçme değerlendirme sınav odaklı değil proje odaklı yürütülüyordu. Hukuk Fakültesi sınavlarında ise öğrenci kamerasını açmak zorunda. Açmak istemeyen de kampüse gelebilir. Bunu yapmak zorundayız aksi halde ilerde diplomalar sorgulanır hale gelebilir” diye konuştu.