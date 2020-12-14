Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar nasıl yapacak? Üniversitelerle ilgili yeni açıklama!

Çukurova Üniversitesi de ‘Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi’ yayınladı. Üniversite yönetimince yapılan açıklamaya göre, uzaktan sınavlar için gerekli alt yapıya sahip olmayan öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim güz dönemi için bir kereye mahsus izinli sayılmaya yönelik talepte bulunabilecekler.



MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin ise “Pandemi öncesinde Hukuk dışında kalan derslerimizin yüzde 70’inin final sınavları yoktu. Yani ölçme değerlendirme sınav odaklı değil proje odaklı yürütülüyordu. Hukuk Fakültesi sınavlarında ise öğrenci kamerasını açmak zorunda. Açmak istemeyen de kampüse gelebilir. Bunu yapmak zorundayız aksi halde ilerde diplomalar sorgulanır hale gelebilir” diye konuştu.