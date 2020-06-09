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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 01:29,

Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte YÖK'ün açıkladığı tarih

Üniversitelerin açılacağı tarih, üniversitede öğrenimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce öğrencinin araştırdığı üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun cevabı YÖK'ten geldi. YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelerde normalleşme sürecinin haziran ortasında başlayacağı duyuruldu. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yaptığı değerlendirmeyi hatırlatmıştı. İşte, ayrıntılar...

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1 Haziran tarihi itibariyle başlayan normalleşme süreciyle beraber gözler üniversitelere çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca telafi eğitim takviminin belli olması ve kreşlerin yeniden açılması gibi adımlarla, üniversitelerdeki normalleşme sürecindeki durum gündeme geldi. YÖK daha önce yaptığı açıklamada, belli koşulların sağlanması halinde üniversitelerin açılacağı belirtilerek, "15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.

2ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

3YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40A ÇIKARILDI
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

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Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

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Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

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