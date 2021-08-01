Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında bilgi

"Üniversiteler ne zaman ve hangi tarihte açılacak?" sorusu, pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi süreci dolayısıyla aksaklık yaşanan eğitim kurumlarından olan üniversiteler için detaylar, öğrenciler kadar eğitimciler ve ailelerini de yakından ilgilendiriyor. İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında bilgi...