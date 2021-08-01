Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında bilgi
İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihinin netleşmesiyle birlikte, üniversitelerin açılacağı tarih de gündeme geldi. 2021-2022 öğretim dönemi için hazırlıklarını devam ettiren üniversite öğrencileri, 'Bu sene üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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"Üniversiteler ne zaman ve hangi tarihte açılacak?" sorusu, pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi süreci dolayısıyla aksaklık yaşanan eğitim kurumlarından olan üniversiteler için detaylar, öğrenciler kadar eğitimciler ve ailelerini de yakından ilgilendiriyor. İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında bilgi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.