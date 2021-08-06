Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte güz dönemi hakkında son gelişmeler

İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihinin netleşmesiyle birlikte, üniversitelerin açılacağı tarih de gündeme geldi. 2021-2022 öğretim dönemi için hazırlıklarını devam ettiren üniversite öğrencileri, 'Bu sene üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında bilgi...