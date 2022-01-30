Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte bahar dönemi eğitimi hakkında son durum

Yüz binlerce üniversite öğrencisi, vize ve final sınavlarının ardından güz dönemini geride bıraktı. Yeni dönem heyecanı ile bekleyen öğrenciler, tarihlere odaklandı. İşte, bahar dönemi eğitimi hakkında son durum...
Güz dönemi finallerinin ardından üniversitelerde yarıyıl tatili başladı. Her üniversitenin akademik işleyişi farklı olduğu için, tatil tarihlerini öğrenmek adına üniversitelerin açıkladığı akademik takvimden bilgi alınmalı.
Şubat ayının son haftalarına doğru pek çok üniversitede eğitim kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan online eğitime dair de bir karar henüz yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.