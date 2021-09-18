Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim yılından son gelişmeler

DERSLER NASIL YAPILACAK? Prof. Dr. Özvar, YÖK'ün yeni vizyonunun detaylarını açıkladı. .YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:



Rehberde, COVID-19 tedbirlerinin yanı sıra eğitim öğretim süreçleri yer alıyor. Üniversitelerimizde artık eğitim öğretim yüz yüze yapılacak. Üniversitelerde derslerin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle yapabilmeleri için gerekli mevzuat çalışmalarını da tamamladık ve üniversitelerimizle paylaştık. Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40’ı veya herhangi bir dersin yüzde 40’ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.



Yani bu şekilde üniversitelerimizde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrencilerimiz dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecek. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Harmanlanmış eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra bir ders veya derslerin bir kısmının internet yoluyla yapılması anlamına geliyor, uzaktan eğitimin sadece çevrim içi değil, derslere ait eğitim materyallerin bir bölümünün sisteme önceden yüklenmesi yoluyla da olabilecek. Böylece öğrencilerin diledikleri zaman canlı dersler olmadan bu derslere ve notlara ulaşabilecek.



Üniversitelerin derslerin bir kısmını yüz yüze verirken ‘senkron’ denilen aynı anda çevrim içi olarak da öğrencilerine ulaştırabilecek, ayrıca ‘asenkron’ yani derslerin video kayıtlarının izlenmesinin önünü açan uygulamalar yapabilecek. Böylece yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleriyle öğretimin daha zengin şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak. COVID-19 süreci içinde üniversitelerimiz, bu öğretim yöntemlerinden diledikleri şekilde istifade edebilecek.



