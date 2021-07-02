Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim yılından son gelişmeler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sona ermesiyle, YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı. Oturumlara katılım sağlayan adaylar ise şimdiden üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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Üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu 2021-2022 dönemi güz yarı yılında yüz yüze eğitime çevrildi. Üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılından son gelişmeler...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.Konuya dair tüm güncel gelişmeler haberimizde olacak..