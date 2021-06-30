Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim yılından son gelişmeler

Üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu 2021-2022 dönemi güz yarı yılında yüz yüze eğitime çevrildi. Üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılından son gelişmeler...