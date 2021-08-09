Gündem Haber Giriş: 09 Ağustos 2021 - 20:32 | 09 Ağustos 2021 - 20:32

Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim yılından son bilgiler

Üniversitelerin açılacağı tarih; lisans ve önlisans eğitimi ile yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden yüz binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. MEB'e bağlı okullarda takvimin netleşmesiyle birlikte üniversitelerin durumu da merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?