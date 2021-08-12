Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim yılı için yayınlanan son bilgiler
Üniversitelerin açılacağı tarih; lisans ve önlisans eğitimi ile yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden yüz binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. MEB'e bağlı okullarda takvimin netleşmesiyle birlikte üniversitelerin durumu da merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?
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İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihinin netleşmesiyle birlikte, üniversitelerin açılacağı tarih de gündeme geldi. 2020-2021 öğretim dönemi için hazırlıklarını devam ettiren üniversite öğrencileri, 'Bu sene üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılından son bilgiler...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.