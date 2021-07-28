Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 döneminde yüz yüze eğitimde son durum

Yeni dönemde üniversitelerin açılış tarihi, YKS sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından en çok merak edilen konulardan oldu. Lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kurdukları üniversitelerde yüz yüze eğitim almak isteyen gençler, bu kapsamda son resmi gelişme ve durumları anlık takip ediyor. İşte, 2021-2022 döneminde yüz yüze eğitimde son durum...