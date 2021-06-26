Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 dönemi hakkında bilgiler

Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı. Hem bu yıl ilk kez üniversiteye gitme planı yapan gençler hem de geçtiğimiz yıllarda eğitimlerine başlayan gençler, üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. İşte, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...