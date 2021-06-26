Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 dönemi hakkında bilgiler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Bu gelişme sonrası üniversitelerin açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı. Hem bu yıl ilk kez üniversiteye gitme planı yapan gençler hem de geçtiğimiz yıllarda eğitimlerine başlayan gençler, üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. İşte, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.