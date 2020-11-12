Üniversiteler ne zaman açılacak? Gözler YÖK'ten gelecek açıklamada!
Üniversitelerin yüz yüze eğitimle açılış tarihi, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Online sistemle ders alan üniversite öğrencileri kampüslerine ve okudukları şehirlere dönecekleri tarihi merakla bekliyor. MEB'e bağlı okullarda yüz yüze eğitim başlarken, konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.
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Üniversitelerin açılış tarihi için gözler son dakika açıklamalarda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim kademeli olarak devam ederken, üniversite öğrencileri YÖK'ten gelecek açıklamalara odaklandı. 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi için Sağlık Bakanı Koca'dan da açıklama gelmişti. Koca, " 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak." dedi. Ancak konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi. İşte, detaylar.
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CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.
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SAĞLIK BAKANI DA KONUŞMUŞTU
5N1K’da Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerle ilgili soruyu da yanıtsız bırakmadı. Bakan Koca “üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabi ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.” demişti.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
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Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.