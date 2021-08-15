Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK'ten milyonları ilgilendiren açıklama!
Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son dakika açıklama geldi. Pandemi sonrası normalleşme takvimi ile beraber akademik takvim belli olurken YÖK'ten yüz yüze eğitime dair yeni duyuru yayınlandı. Açıklamada yüz yüze ve çevrim içi öğretimin yapılacağı belirtildi. 1.5 yılın ardından eylül ayında kampüslerine dönmeyi bekleyen öğrencilerin gözü üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, 2021-2022 üniversite açılış tarihi ve YÖK'ten yapılan yüz yüze eğitim açıklamasının detayları.
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Üniversiteler yüz yüze mi açılacak sorusu son gelişmeler ile lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından takip ediliyor. Aşılamada yaş sınırının 18'e inmesi ve akademik personellerin aşılamasının yapılması ile beraber üniversitelerin açılış tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada üniversitelerin 13 Eylül itibarıyla açılacağı bildirildi. Öte yandan YÖK'ten gelen duyuruda da "Yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ AÇILACAK?
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının sonlarında başlayan Covid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği anımsatıldı. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçen yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'Koronavirus Komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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Yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir" denildi.