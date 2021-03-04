Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte son açıklamalar

YÖK'ün açıklamasında, bu bağlamda yapılan değerlendirmelerin sonucuna ilişkin şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun toplantısında, uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi yapılması; Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması; salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması; küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları, bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınacak kararlarda Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarına tanınmış inisiyatifler çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğinin yapılması istenmiştir."