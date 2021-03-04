Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte son açıklamalar
Üniversitelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçen üniversiteler hakkında geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından açıklama yapıldı. YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. İşte üniversitelerin açılışı ile ilgili yapılan açıklamanın tamamı
Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili son açıklama Yükseköğretim Kurulu tarafından yapıldı. Açıklamada Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu’nun üniversitelere iletildiği, üniversitelere salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar konusunda serbesti tanındığı kaydedildi. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma hakları bulunuyor.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze; teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi yapılacağı bildirildi. "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu"nun üniversitelere iletildiği, üniversitelere salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar konusunda serbesti tanındığı kaydedildi.
YÖK'ün açıklamasında, bu bağlamda yapılan değerlendirmelerin sonucuna ilişkin şunlar kaydedildi:
"Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun toplantısında, uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi yapılması; Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması; salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması; küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları, bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınacak kararlarda Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarına tanınmış inisiyatifler çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğinin yapılması istenmiştir."
"Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun toplantısında, uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi yapılması; Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması; salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması; küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları, bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınacak kararlarda Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarına tanınmış inisiyatifler çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğinin yapılması istenmiştir."