Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Gözler üniversitelerin açılış tarihinde

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Okulların kademeli şekilde açılmaya başlamasının ardından gözler üniversite açılış tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ dedi.