Gündem Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 15:39 | 26 Ekim 2020 - 15:39

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Gözler 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihinde

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitime başlanılan üniversitelerde yeni dönemde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş süreci ile ilgili açıklama yaptı. İşte üniversitelerin açılışı ile ilgili son açıklamalar