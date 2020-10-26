Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Gözler 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihinde
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitime başlanılan üniversitelerde yeni dönemde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş süreci ile ilgili açıklama yaptı. İşte üniversitelerin açılışı ile ilgili son açıklamalar
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Üniversitelerin açılış tarihi gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Üniversitede eğitim gören öğrenciler yüz yüze eğitim açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ dedi.
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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Örneğin; Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
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Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.
Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.
Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.
Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.
Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.