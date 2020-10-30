Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Gözler 2020-2021 üniversite açılış tarihinde

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatılıyor. Üniversitede eğitim gören öğrenciler yüz yüze eğitim sürecinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorlar. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş süreci ile ilgili yaptığı açıklama