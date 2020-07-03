Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, şartlar uygun olursa okullarda ders zilinin 31 Ağustos'ta çalacağını açıkladı. İlkokul ve lise düzeyindeki okulların başlangıç tarihinin belli olmasının ardından şimdi de üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Üniversite öğrencileri, yeni sezonda eğitimin başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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1
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2019-2020 eğitim yılı bahar dönemini uzaktan eğitim formatıyla tamamlayan yüz binlerce üniversiteli, şimdi de 2020-2021 sezonu güz yarı yılı derslerinin başlayacağı tarihe odaklandı. Bu kapsamda bilgi almak isteyen üniversiteliler, YÖK'ün son açıklamalarını sorguluyor. İşte, 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, hem bu yıl ilk kez üniversiteye yerleşecek adaylar hem de eğitime ara sınıflara devam eden üniversitelilerce sorgulanıyor.
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Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."