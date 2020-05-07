Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.



Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılıyor. Öğrenciler 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim alıyorlar. Öğrenciler isterlerse okullarını bu süreçte dondurabiliyorlar. Ancak son gelişmelerin ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Mayıs 2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihine ilişkin şu bilgileri verdi;



"Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler."