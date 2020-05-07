Lisans ve önlisans eğitimlerine uzaktan online şekilde devam eden yüz binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihi sorguluyor. Normalleşme sürecine ilişkin adımların atılmasıyla birlikte pek çok işletmenin yeniden faaliyete geçeceği tarih belli olurken, gözler üniversitelere çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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Corona virüs nedeniyle haftalardır kapalı olan üniversitelerde yeniden ne zaman ders başı yapılacağı merak konusu oldu. Ülke genelinde eğitim öğretimde online sistem devam ederken, binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üniversiteler 15 Haziran'da açılacak ve bu eğitim kurumları akademik takvimlerine geri dönebilecek" açıklaması öğrencileri meraklandırdı.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.
Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılıyor. Öğrenciler 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim alıyorlar. Öğrenciler isterlerse okullarını bu süreçte dondurabiliyorlar. Ancak son gelişmelerin ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Mayıs 2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihine ilişkin şu bilgileri verdi;
"Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler."