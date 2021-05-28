Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Üniversitelerin ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Normalleşme için 1 Haziran tarihi işaret gösterirken öğrencilerin de beklentileri arttı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada "Üniversite öğrencilerinin aşılarını yapalım diyoruz, aşıları olduktan sonra da yol açık." dedi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Üniversitelerin açılış tarihi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu'ndan, Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmaları talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada "Bütün mesele aşı konusunu, hele hele yerli, milli aşımızı yetiştirebilirsek o zaman herhangi bir endişe olmayacak. " dedi. Ancak üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili peş peşe gelen açıklamalar dikkat çekti. YÖK'ten yapılan açıklamada ise aşılama süreci hakkında Sağlık Bakanlığı'nsa talepte bulunuldu.
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YÖK'TEN AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulu'ndan, Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleriyle birlikte Türkiye’nin de COVID-19 küresel salgınıyla bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine işaret edildi.
Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi. YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazı şöyle:
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“Ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşıyor. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemel.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim.”
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya gelerek gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencilerinin bu noktadaki avantajları daha fazla. Fevkalade bir durum olmazsa onların konumunun bu noktada farklı olacağını YÖK söylüyor. Bütün mesele aşı konusunu, hele hele yerli, milli aşımızı yetiştirebilirsek o zaman herhangi bir endişe olmayacak. Üniveriste öğrencilerinin aşılarını yapalım diyoruz, aşıları olduktan sonra da yol açık." dedi.