Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 üniversite açılış tarihi belli oldu!
Üniversite açılış tarihi için geri sayım başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1,5 yıldır uzaktan eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri kampüslerine geri dönecek. Aşılamanın yaygınlaşmasıyla beraber YÖK yüz yüze eğitim için üniversitelerde hazırlıklara başladı. Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim döneminde fakültelerde yüz yüze eğitim görebilecek. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin merak ettiği "üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt vermişti. İşte, 2021-2022 üniversite açılış tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılamanın yaygınlaşması ve 18 yaş altına kadar aşı yaş sınırının inmesiyle üniversiteler için harekete geçildi. Öğrenciler kadar eğitimciler ve ailelerini de yakından ilgilendiren üniversiteler için tarih belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversite öğrencileri için aşılamanın 13 Eylül tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.
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YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.
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Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.
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Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.