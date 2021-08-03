Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 üniversite açılış tarihi belli oldu!

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılamanın yaygınlaşması ve 18 yaş altına kadar aşı yaş sınırının inmesiyle üniversiteler için harekete geçildi. Öğrenciler kadar eğitimciler ve ailelerini de yakından ilgilendiren üniversiteler için tarih belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.