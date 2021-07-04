Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim yılı üniversitelerin açılış tarihi belli oldu!
Üniversitelerin açılacağı tarih öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Üçüncü normalleşme döneminde kısıtlamaların bir çoğu kaldırılırken üniversiteler için de yeni akademik takvim netleşti. 18 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasıyla beraber üniversitelerin eylül ayında açılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada milyonlarca öğrencinin merak ettiği "üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunu tarih vererek yanıtlamıştı. İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih hakkında bilgiler.
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Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu 2021-2022 dönemi güz yarı yılında yüz yüze eğitime çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Bu bilgilere göre üniversiteler 13 Eylül'de yeniden yüz yüze eğitime başlayabilecekler.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
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YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.
Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.
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Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.