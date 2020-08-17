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Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 23:27,

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 üniversite kayıt tarihleri

Üniversite kayıt tarihleri, YKS tercihlerinin sona ermesi ve yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihin kesinleşmesinin ardından gündeme geldi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Prof.Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, üniversitelerin açılış tarihi için 1 Ekim sonrasını işaret etti. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazananlar belgeleriyle beraber üniversitelere kayıtlarını gerçekleştirecekler. İşte, 2020 üniversite kayıt tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.

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2020 üniversite kayıtları ve üniversitelerin açılış tarihi, öğrenciler tarafından gündeme geliyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri, lisans ve önlisans kayıtlarını tamamlayarak 1 Ekim'den sonra yeni döneme başlayacak. Bu yıl üniversite kayıtları, 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak. İşte, detaylar.

2ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman detaylara yer vereceğiz.

3ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, bugün itibarıyla üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:

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"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

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Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.

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