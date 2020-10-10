Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim yılı üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor

Üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Herhangi bir lisans ya da ön lisans programında eğitimlerine devam edecek yüz binlerce öğrencinin yanı sıra bu yıl ilk kez üniversiteli olan binlerce öğrenci ve ailesi de üniversitelerle ilgili tarih bilgisini merak ediyor. İşte, üniversitelerin açılış tarihi hakkında ayrıntılar...