Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi bekleniyor!
Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 2019-2020 eğitim döneminin bahar yarı yılını online ve uzaktan tamamlayan üniversiteliler, 2020- 2021 döneminde üniversitelerde eğitimin başlayacağı tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, üniversiteler yeni dönemde ne zaman açılacak?
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Bu yıl ilk kez üniversiteye adım atacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitimlere devam edecek öğrenciler de üniversitelerin açılış tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kampüslerinden uzak alan öğrenciler, yeni dönemin başlangıç tarihi için YÖK başta olmak üzere resmi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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2020-2021 EĞİTİM YILI BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.
Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."