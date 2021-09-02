Üniversiteler nasıl açılacak? YÖK Başkanı Özvar'dan son dakika açıklama! Yüz yüze eğitim ve online eğitimin detayları belli oldu
Üniversitelerin açılışına günler kala Bilim Kurulu eğitim öğretim gündemi ile toplandı. Bakan Koca'nın başkanlığında yapılan toplantıya YÖK Başkanı Özvar da katılım sağladı. Uzun sürenin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim için hazırlıklar devam ederken, hangi derslerin yüz yüze, hangi derslerin online yapılacağı planlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan YÖK Başkanı Özvar, "Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim öğretimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler." dedi. İşte, üniversiteler nasıl açılacak? sorusunun yanıtına yönelik detaylı bilgiler.
Üniversiteler nasıl açılacak sorusunun yanıtı, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından belli oldu. Akademik takvimin başlamasına günler kala YÖK üniversitelerde derslerin hangi şartlarda başlayacağını belirledi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar, "Üniversitelerimiz bu modellerle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra derslerinin bir kısmını online yapabilme yetkisine haizdir" dedi.
ÜNİVERSİTELER NASIL AÇILACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili şu açıklamalarda bulundu;
* Önce tabi yakın zamanda açıklanan sınavlarına giren öğrencilerimizi tebrik etmek isterim. Bu sınavda başarılı olmuş, bir yere yerleşme hakkı kazanmış öğrencilerimizi ayrıca kutluyorum. Umuyorum ek yerleştirme ile öğrencilerimizden önemli sayıda üniversitelerimizin açık kontenjanlarına gireceğini temenni ediyorum.
* Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl, yani bir buçuk seneden beri Yüksek Öğretim Kurumları eğitim öğretimine ara vermeden bütün kurumlarımız üniversitelerimiz eğitim öğretim ve akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Salgın sürecinde kantinlerimizi, ve kampüslerimiz hep açıktı. Salgın sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerimiz uzaktan yapmaya karar verdik. Salgının ilanından itibaren Türkiye'deki bütün üniversiteler salgına karşı çok hızlı bir reaksiyon göstererek bütün derslerini dijital hale getirmek suretiyle öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürdüler. Üniversitelerimiz YÖK'ün aldığı kararlar dahilinde öğrencilerin eğitim öğretimini devam etmesi için fedakarlıkta bulundular.
* Bunun yanı sıra diğer akademik faaliyetleri de ara vermeden devam ettiler. Yayın faaliyetlerin, AR-GE faaliyetlerini üniversite-sanayi faaliyetlerini sürdürdüler. Şimdi yeni bir akademik yıla giriyoruz. Bu ayın sonlarına doğru belki ekim ayının başında üniversitelerimizle açmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle umumi bir açılış gerçekleşecektir.
* YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini de önceden göremediğimiz gibi salgının seyrine göre yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim öğretim usullerininde üniversiteler tarafından kullanılması için karar aldık. Hibrit veya karma diye tabir edilen... Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim öğretimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler.
Bu eğitim öğretimin aksamaması konusunda önemlidir diye düşünüyoprum. Üniversitelermiz bu modellerle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra derslerinin bir kısmını online yapabilme yetkisine haizdir. Ve üniversitelerimiz bu konuda gerekli çalışmaları tamamlamıştır.
HANGİ DERSLER ONLİNE YAPILACAK?
Gazetecilerin sorduğu soruya yanıt veren YÖK Başkanı Özvar şu ifadeleri kullandı;
YÖK salgından bağımsız olarak derslerin %40'ına kadar online verebileceğini karar vermiştik. Bizim ortak derslerini pek çok üniversitemiz çevrimiçi olarak gerçekleştiriyordu. YÖK'ün kararıyla bu ortam biraz daha genişlemiş oldu. Bu eğitim yönteminin kullanılabilmesi üniversitelerimizin yetkisi dahilindedir.
Yani üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını planlamıştır.
Eğitim öğretim konusunda aldığımız başlıca kararlar var. Onların her birinin ayrıntısına inmemiz mümkün değil. Ama üniversitelerimiz bütün kamuoyuyla bunları paylaşmıştır.Genç nüfusun aşı olma hususu... Ben YÖK başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, meslektaşlarımdan isteğim aşı olmalarıdır.Yeni dönemde eğitim ve öğretim husunda almış olduğumuz esnek kararlar doğrultusunda devam ettirileceğini paylaşmak isterim. 2021-2022 senesinde bir buçuk senelik bu aradan sonra yüz yüze eğitim ile birlikte üniversitelerimiz tüm öğrencilerini kucaklayacaktır.
Bizde üniversitelerimize öğrencilerimizin gelmesini arzu ediyoruz. Bunu gerçekleştirebilmemiz için salgın şartlarına hepimizin riayet etmesi lazım.
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