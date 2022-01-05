Üniversiteler kapanacak mı, üniversiteler online mı olacak? İşte uzaktan eğitime geçen üniversiteler
Üniversiteler kapanacak mı? sorusu COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler kapsamında bazı üniversitelerin uzaktan eğitime geçiş kararı almasının ardından öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Ülke genelinde artan Omicron varyantının yaygınlaşması ve birçok Avrupa ülkelerinde yeni tedbirlerin gelmesi ile beraber gözler üniversitelerin rektörlüklerinden yapılacak online eğitim açıklamalarına çevrildi. 1,5 senenin ardından eylül ayında yüz yüze eğitime geçen İTÜ, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi bazı üniversiteler uygulamalı dersleri çevrimiçi yapacaklarını duyurdu. İşte, uzaktan eğitim kararı alan üniversitelerde son durum...
Üniversitelerin yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği, son bilgiler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre uzaktan eğitim kararı alan birçok üniversite yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim başladı. Hibrit ve uzaktan eğitim kararı alan üniversitelerin bazısı ocak ayının ilk haftası ile beraber yeniden normal eğitim sistemine döndü. Öte yandan, üniversitelerin kapanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?
Üniversitelerin kapanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerin online olması ile ilgili ise açıklama yapıldı. Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu şu şekilde açıklama yaptı:İTÜ Mensuplarımızın dikkatine,
Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.,
Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir.
Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.,
Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir.
HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇMİŞTİ?
Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Final sınavları da online düzenlenecek.
Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı.
Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak” açıklamasını yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı.
Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak” açıklamasını yaptı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tamamen hibrit eğitime geçme kararı almıştı. 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar uygulanacak karar kapsamında, öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak. Ancak öğrenciler dersi isterlerse sınıfta, isterlerse uzaktan takip edebilecekler. Yarıyıl sonu sınavları ise yüz yüze yapılacak. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak.”
Maltepe Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan açıklamada "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında çevrimiçi (online) yapılan derslerin yarıyıl sonu sınavlarının (finaller) çevrimiçi, yüz yüze yapılan derslerin yarıyıl sonu sınavlarının yüz yüze yapılması konusunda tavsiye kararı almış, asıl kararın akademik birim kurullarına bırakılmasına karar verildi " denildi. Ayrıca 30 Aralık ve 7 Ocak arasındaki uygulamalı dersler ve uygulama saatleri olan dersler de çevrimiçi yapılacak.