Uzaktan eğitime geçen üniversitelerde son durum: Üniversiteler kapanacak mı, online mı olacak?
Üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim başladı. Omicron varyantı ile beraber gözler yeni açıklamalara çevrildi. Peki, üniversiteler kapanacak mı, online mı olacak?
Üniversitelerin online olup olmadığı merak ediliyor. Üniversitelerde online eğitim ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu konu ile ilgili açıklama yaptı. Koyuncu açıklamasında, ‘Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir.’ dedi.
ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?
Üniversitelerin kapanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerin online olması ile ilgili ise açıklama yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu şu şekilde açıklama yaptı:İTÜ Mensuplarımızın dikkatine,
Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.
Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir.
Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.
Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir.