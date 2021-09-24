Üniversiteler kapanacak mı? Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu’nun kararını duyurdu
Üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı merak edilen konulardan biri haline geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim başladı. Delta varyantı ile beraber yeniden bir uzaktan eğitim gündeminin olup olmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Peki, Üniversiteler kapanır mı? İşte Bakan Koca’nın açıklaması
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Üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bilim Kurulunun aldığı karardı duyurdu ve, ‘Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.’ dedi.
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ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden, ‘Bilim Kurulu: Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız.’ paylaşımında bulundu.
Okulların, salgının seyri açısından yakın takibini yaptıkları özel bir alan olduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti:
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"6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. :
Bilim Kurulumuz, yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti, aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek, tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır."