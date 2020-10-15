Gündem Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 15:22 | 15 Ekim 2020 - 15:22

Üniversiteler açılıyor mu, Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB'e bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilince, gözler bu kez de üniversitelerinin akıbetine çevrildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle, okullarından uzak kalan üniversiteliler, bu durumun ne zaman sona ereceğini sorgularken, resmi açıklamalara odaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacağını söyledi. Konuya dair son açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte, üniversitelerin açılış tarihi hakkında son gelişmeler...