Üniversiteler açılacak mı? YÖK kararını açıkladı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sakarya Üniversitesinin geliştirdiği, tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformunun, YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliğiyle 15 üniversitenin hizmetine sunulacağını bildirdi.



Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından kurgulanan ve yürütülen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamındaki 15 üniversite ile Sakarya Üniversitesi arasında, YÖK'ün koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM ile iş birliğinde gerçekleştirilecek olan "Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü" imzalandı. İmza töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın da katıldığı törende, protokolü YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzaladı. Törende, 15 üniversitenin rektörleri ile Uzaktan Eğitim Platformunu sağlayacak Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da hazır bulundu.



Saraç, törendeki konuşmasında, Yeni YÖK vizyonuyla 2018'de, küresel salgın gündeme girmeden yaklaşık 2 yıl önce, uzaktan öğretimle ilgili çok önemli bir proje başlattıklarını belirtti.



"Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm" adı verilen bu projenin ilk aşamasında, ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni kurulmuş 16 üniversitedeki öğretim elemanları ve öğrencilerin dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik program düzenlendiğini ifade eden Saraç, "Bu kapsamda şu ana kadar Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle 10 bin 725 öğretim elemanına çevrimiçi olarak 'Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme' ve 61 bin 346 öğrencimize de bir dönemlik kredili olarak 'Dijital Okuryazarlık' dersleri verildi. Dolayısıyla, proje kapsamındaki bu üniversitelerimiz aslında içinde bulunduğumuz küresel salgın sürecine daha hazırlıklı girdiler. " diye konuştu.



Saraç, projenin ikinci aşamasında ise 16 Mart 2020'de bu 16 üniversiteye ilave olarak yeni kurulmuş 5 teknik üniversite ve Anadolu'da bulunan 3 üniversitenin öğretim elemanlarına YÖK, CISCO ve ODTÜ iş birliği ile "Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" konularında eğitimler verilmeye başlandığını aktardı.