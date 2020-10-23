Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi hakkında son açıklamalar

Üniversitelerin açılış tarihinin ne zaman olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitimin ardından yaz tatiline giren birçok üniversite tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde de eğitime uzaktan başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş süreci ile ilgili açıklama yaptı. Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu.