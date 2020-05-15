Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversite final sınavları nasıl yapılacak?
Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde online eğitim sistemine geçildi. Bu kapsamda milyonlarca üniversite öğrencisi üniversitelerin açılacağı tarihi sorgularken konula ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, üniversiteler açılacak mı? sorusunun yanıtını verdi. YÖK'ten yapılan açıklamada da üniversitelerin haziran ayında açılacağı ve final sınavlarının detayları paylaşıldı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite final sınavları nasıl yapılacak? İşte, detaylar.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar ve üniversiteler eğitime ara vermiş, uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Hem lisans hem de önlisans öğrenciler, final sınavlarıyla ilgili gelişme ardından üniversitelerin açılacağı tarihe odaklandı. YÖK, final sınavlarıyla ilgili açıklamada bulundu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da üniversite sınavlarıyla ilgili alınan kararı resmi Twitter adresinden paylaştı. Peki, üniversiteler açılacak mı? Üniversite sımavları nasıl yapılacak?
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK'ten yapılan açıklamada üniversitelerin açılma durumuyla ilgili olarak, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.
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YÖK Başkanı Saraç'tan üniversitelerdeki sınavlara ilişkin paylaşım
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerde okuyan öğrencilere yönelik "sınavlar" konusunda önemli bir karar aldıklarını vurguladı.
Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmeler neticesinde üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdiklerini aktaran Saraç, şunları kaydetti:.
"Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte öğrenci merkezli götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz."
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Sağlık Bakanı'ndan final sınavları için açıklama
Üniversite final sınavlarının online olacağını bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Finallerin nasıl yapılacağı üniversitelere bırakılmıştı. Hazirandaki LGS ve YKS hareketliliğe sebep olacağı için, bizde, finallerin yüz yüze yapılması hareketliliği artırır kaygısı oluştu. Bilim Kurulumuzda bunu değerlendirdik. YÖK kararı aldı. FİNALLER ONLINE OLARAK YAPILACAK. " ifadelerini kullandı