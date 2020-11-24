Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Gözler YÖK açıklamasında

Üniversite açılış tarihi merak edilen konular arasında bulunuyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitimde yeniden yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak konusu. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ demişti.