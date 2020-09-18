Üniversiteler açılacak mı? İşte konuya dair son ayrıntılar!

ÜNİVERSİTELERİN KARARLARI Üniversitelerin açılış tarihi hakkında geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan YÖK, her üniversitenin kendi kararını verme yetkisinin olduğu, dolayısıyla bu kararın duyurulmasının da üniversitelere düştüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından binlerce öğrenci, üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabını kendi üniversitelerinin duyuru sayfalarından aramaya başladı.



NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 akademik yılı güz döneminin 5 Ekim'de başlayacağı belirtilerek, hastalık tehdidinin devam etmesi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, kararda, Sağlık Bakanlığının görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tavsiye kararları ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının dikkate alındığı aktarıldı.



DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitedeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verildiğini duyurdu.



EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, senatonun tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile fen bilimleri enstitüsü tohumluk bilimi ve teknolojisi anabilim dalı erasmus mendus plant breeding (Bitki Islahı) ortak diploma programı hariç olmak üzere eğitimin 26 Ekim'de başlamasına karar verdiği belirtildi. 2020-2021 güz yarı yılında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm teorik derslerin uzaktan öğretim yoluyla, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesi’nin ‘Egeders’ başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak yapılacağının ifade edildiği açıklamada, şunlara yer verildi:



"Buna ilaveten Yükseköğretim Kurulunun 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi'nde tanımladığı şekilde uzaktan öğretim uygulamalarında (asenkron) etkinlik ve paylaşımlardan da yararlanılmasına, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi hariç olmak üzere 2020-2021 güz döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılması ancak bu yöntemle yapılması mümkün olmayan staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin bahar döneminde yapılacak şekilde planlanmasına karar verildi. Tıp, sağlık bilimleri, diş hekimliği ve hemşirelik fakültelerinde uygulamalı eğitimlerin nasıl yapılacağı ilgili fakülte kurullarınca belirlenecek.”KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğünce 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı. KLÜ'den yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldüğü belirtildi. Görüşmede, güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı aktarılan açıklamada, şu açıklamalara yer verildi:



"Üniversitemizin 110 sayılı Senato Toplantısı'nda aldığı karar gereğince üniversitemizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi online yapılacaktır."



BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversite rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde artış gösteren vaka sayılarının 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi için yüz yüze eğitimi imkansız hale getirdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Üniversitemize ülkemizin 81 ilinden ve yurt dışından gelecek yaklaşık 18 bin öğrencimizin oluşturacağı etkileşim hem sizin hem de ilimiz için çok da hafife alınamayacak riskler doğuracaktır. Her ne kadar üniversitenizi çok özlemiş de olsanız sizlerin sağlığı bizim birincil unsurumuzdur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz sevgili öğrencilerimizin, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve tüm ulusumuzun sağlık önceliğini dikkate aldığımızda uzaktan eğitim modelinin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardığımızı üzülerek ifade ediyoruz. Uzaktan eğitimle ilgili detaylı bilgilendirme üniversitenin web sitesinden yapılacak. Süreçle alakalı tüm soru ve sorunların, iletişim kanallarından üniversite yönetimine iletilebilecek. Hiçbir öğrencimizin sağlığında en ufak bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler, sizler için sürekli olarak çalışmalarımıza devam ederken sizler de hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin sağlığı için lütfen kurallara eksiksiz uyun ve tedbirden asla vazgeçmeyin." MEF ÜNİVERSİTESİ

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık dahil tüm dersleri online yapacaklarını duyurdu. Rektör Prof. Dr. Şahin'in açıklamaları şöyle:



"Daha önce sizlere 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında karma bir model ile eğitim-öğretime başlayacağımızı duyurmuştuk. 11 Eylül 2020 günü detaylı ders programlarını bu modele göre ilan edecektik. Ancak, 4 Eylül 2020’de YÖK tarafından tüm üniversitelere Sağlık Bakanlığının üniversiteler için online eğitim önerisi iletildi. MEF Üniversitesi olarak, devletimizin bu önerisi doğrultusunda 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık dahil tüm dersleri online yapacağız. Ancak, bazı uygulamalı dersler kapsamında, isteyen öğrencilerimiz, Covid-19 önlemlerini alarak kütüphane, FADA ve laboratuvarlara gelebilir. Hocalarımızla ders dışında online veya yüz yüze birebir veya küçük gruplarla ofis saati kapsamında kampüste birlikte olacak ortamlar yaratılacak. Biliyorum ki online eğitim haberine pek sevinmemiş olanlarınız var. Biz de en azından karma bir modelle sizlere kavuşmayı bekliyorduk. Ancak, ülkemizde artan vaka sayıları nedeniyle devletimiz, özellikle ulusal düzeydeki iller arası hareketliliğin getireceği riskleri de dikkate alıp sizleri ve hepimizi korumak için yükseköğretim kurumlarındaki eğitimin online yürütülmesi yönünde öneride bulundu. Burada YÖK sadece devletin aldığı bu tavsiye kararını bizlere tebliğ etmiştir. Şu anda en önemli konu sizlerin sağlığıdır. Eğitim kısmında biz zaten MEF Üniversitesi olarak online eğitimin öncüsü olmaya devam etmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bunların yanında sizlere güzel anılarla dolu bir üniversite hayatı yaşatmak için de çalışıyoruz. Gerek oryantasyonumuz gerekse de aktif sosyal kültürel aktivitelerimiz için planladığımız çalışmaları sizlerle kısa zaman içinde paylaşacağız."



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini bildirdi. Rektör Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ciddi etkilediğini belirterek, "Türkiye'deki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkelerimizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum" dedi.



